В Красноярске пьяный водитель «Хонды» без прав врезался в автобус

По данным ГИБДД, за рулём автомобиля Honda находился 27-летний мужчина в нетрезвом состоянии, ранее уже лишенный водительских прав за пьяную езду. Проба на алкоголь показала 0,76 промилле.

Водитель и один пассажир автобуса получили ушибы. Сотрудники ГИБДД готовят материалы для привлечения водителя к уголовной ответственности.