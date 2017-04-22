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13:26 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске пьяный водитель «Хонды» без прав врезался в автобус

Столкновение автобуса и легковой иномарки произошло днём 22 апреля в центре Красноярска. Очевидцы разместили фотографии ДТП в социальной сети.

По данным ГИБДД, за рулём автомобиля Honda находился 27-летний мужчина в нетрезвом состоянии, ранее уже лишенный водительских прав за пьяную езду. Проба на алкоголь показала 0,76 промилле.

Водитель и один пассажир автобуса получили ушибы. Сотрудники ГИБДД готовят материалы для привлечения водителя к уголовной ответственности.

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