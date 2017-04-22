В Воронеже ВАЗ едва не врезался в остановку с людьми, столкнувшись с КАМАЗом
В Воронеже утром 22 апреля произошло ДТП, которое только чудом обошлось без жертв — рядом с остановкой на улице 45 Стрелковой дивизии столкнулись автомобили ВАЗ и КАМАЗ.
В Воронеже утром 22 апреля произошло ДТП, которое только чудом обошлось без жертв — рядом с остановкой на улице 45 Стрелковой дивизии столкнулись автомобили ВАЗ и КАМАЗ.
Фотографии с места событий были опубликованы в группе Аварии | ДТП | Воронежа в социальной сети ВКонтакте.
На фото видно, что ВАЗ после столкновения оказался на встречной полосе в непосредственной близости от остановки общественного транспорта. Кузов у машины буквально смяло, выбито лобовое стекло.
На место ДТП были вызваны спасатели и медики. Однако по оперативной информации регионального управления МЧС, в ДТП обошлось без пострадавших.
Как именно произошло столкновение, кто из водителей нарушил правила и спровоцировал ДТП, предстоит разобраться правоохранительным органам.