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13:44 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже ВАЗ едва не врезался в остановку с людьми, столкнувшись с КАМАЗом

В Воронеже утром 22 апреля произошло ДТП, которое только чудом обошлось без жертв — рядом с остановкой на улице 45 Стрелковой дивизии столкнулись автомобили ВАЗ и КАМАЗ.

Фотографии с места событий были опубликованы в группе Аварии | ДТП | Воронежа в социальной сети ВКонтакте.

На фото видно, что ВАЗ после столкновения оказался на встречной полосе в непосредственной близости от остановки общественного транспорта. Кузов у машины буквально смяло, выбито лобовое стекло.

На место ДТП были вызваны спасатели и медики. Однако по оперативной информации регионального управления МЧС, в ДТП обошлось без пострадавших.

Как именно произошло столкновение, кто из водителей нарушил правила и спровоцировал ДТП, предстоит разобраться правоохранительным органам.

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