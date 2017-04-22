В центре Самары из горящей квартиры пожарные эвакуировали детей

Спасатели прибыли на место пожара всего за 3 минуты. С помощью автолестницы спасатели вывели через балкон жильцов квартиры, в том числе и детей.

Пожар был локализован за несколько минут. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.