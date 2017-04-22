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12:48 (мск), источник: Pro Город Самара

В центре Самары из горящей квартиры пожарные эвакуировали детей

Утром 22 апреля в девятиэтажном доме на улице Никитинская, 66а произошло возгорание. Очаг пожара располагался в квартире на третьем этаже, сообщают очевидцы происшествия.

Спасатели прибыли на место пожара всего за 3 минуты. С помощью автолестницы спасатели вывели через балкон жильцов квартиры, в том числе и детей.

Пожар был локализован за несколько минут. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

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