Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
СМИ: НАТО планирует захват Калининградской области
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
Ракетоносец-перехватчик: в РФ создают новый тип самолета – СМИ
ВСУ с огнеметами пошли на прорыв в ДНР - СМИ
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Путину в лицо назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
14«Дарю тебе звезду»
10Протест одного
16Мир встретил Пасху
13:35 (мск), источник: Noi.md

Сотни сел продолжают оставаться без света

Ситуация в стране после обильного снегопада в последние дни остается сложной.

Источник: Noi.md

Сотни сел по-прежнему остаются без электроэнергии, в то время как несколько национальных дорог заблокированы, сообщает NOI.md.

По данным кризисной команды Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, частично отключены от электроэнергии 415 населенных пунктов в 16 районах, муниципии Кишинев и Гагаузии: в муниципие Кишинев — 13, в Гагаузии — 30, в Криулянах — 12, в Страшенах — 13, в Оргееве — 9, в Яловенах — 26, в Штефан-Водэ — 22, в Хынчештах — 28, в Кантемире — 41, в Тараклии — 30, в Чимишлии — 31, в Леова — 38, в Каушанах — 39, в Новых Аненах — 31, в Кагуле — 25, в Теленештах- 4, в Калараше — 6, в Ниспоренах — 17.

Коснувшись состояния дорог, представители кризисной команды отметили, что по-прежнему заблокированы следующие участки национальных дорог: G132 R35 — Баймаклия — Тараклия де Салчие — R32 (с. Баймаклия и с. Тараклия де Салчие) и G120 R26 -Украинка — граница с Украиной.

Кроме того, 50 транспортных средств в криулянском, яловенском, фэлештском, новоаненском, сынжерейском, оргеевском, кантемирском и ниспоренском районах ждут, когда их разблокируют и отбуксируют. Речь о машинах, микроавтобусах и автобусах с людьми, среди которых есть дети. В то же время, оказана помощь лицам, которым нужно было попасть в больницу, а также беременным женщинам.

Граждан призывают быть осторожными и прислушиваться к рекомендациям властей. Республиканская и муниципальная кризисные команды продолжат работать круглосуточно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
СМИ узнали стоимость и сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
Самолеты НАТО 780 раз поднимались по тревоге из-за авиации РФ
Фридинский направил в Совет Федерации прошение об отставке
В Афганистане 140 военных погибли при нападении талибов
Северная Корея заявила, что не боится войны
Welt: ЕС обсудит прекращение переговоров о членстве Турции
Американские СМИ узнали о переносе «столицы ИГ» в Дейр-эз-Зор
Спорт
Как «спартачи» напугали тренера: анонс игры «Ростов» - «Спартак» Ростов замер в ожидании центральной игры 24-го тура чемпионата России против "Спартака", на которую из Москвы должны пожаловать тысячи фанатов
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь