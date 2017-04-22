Сотни сел продолжают оставаться без света
Ситуация в стране после обильного снегопада в последние дни остается сложной.
Ситуация в стране после обильного снегопада в последние дни остается сложной.
Сотни сел
По данным кризисной команды Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, частично отключены от электроэнергии 415 населенных пунктов в 16 районах, муниципии Кишинев и Гагаузии: в муниципие Кишинев — 13, в Гагаузии — 30, в Криулянах — 12, в Страшенах — 13, в Оргееве — 9, в Яловенах — 26, в
Коснувшись состояния дорог, представители кризисной команды отметили, что
Кроме того, 50 транспортных средств в криулянском, яловенском, фэлештском, новоаненском, сынжерейском, оргеевском, кантемирском и ниспоренском районах ждут, когда их разблокируют и отбуксируют. Речь о машинах, микроавтобусах и автобусах с людьми, среди которых есть дети. В то же время, оказана помощь лицам, которым нужно было попасть в больницу, а также беременным женщинам.
Граждан призывают быть осторожными и прислушиваться к рекомендациям властей. Республиканская и муниципальная кризисные команды продолжат работать круглосуточно.