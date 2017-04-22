Сотни сел продолжают оставаться без света

Сотни сел по-прежнему остаются без электроэнергии, в то время как несколько национальных дорог заблокированы, сообщает NOI.md.

По данным кризисной команды Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, частично отключены от электроэнергии 415 населенных пунктов в 16 районах, муниципии Кишинев и Гагаузии: в муниципие Кишинев — 13, в Гагаузии — 30, в Криулянах — 12, в Страшенах — 13, в Оргееве — 9, в Яловенах — 26, в Штефан-Водэ — 22, в Хынчештах — 28, в Кантемире — 41, в Тараклии — 30, в Чимишлии — 31, в Леова — 38, в Каушанах — 39, в Новых Аненах — 31, в Кагуле — 25, в Теленештах- 4, в Калараше — 6, в Ниспоренах — 17.

Коснувшись состояния дорог, представители кризисной команды отметили, что по-прежнему заблокированы следующие участки национальных дорог: G132 R35 — Баймаклия — Тараклия де Салчие — R32 (с. Баймаклия и с. Тараклия де Салчие) и G120 R26 -Украинка — граница с Украиной.

Кроме того, 50 транспортных средств в криулянском, яловенском, фэлештском, новоаненском, сынжерейском, оргеевском, кантемирском и ниспоренском районах ждут, когда их разблокируют и отбуксируют. Речь о машинах, микроавтобусах и автобусах с людьми, среди которых есть дети. В то же время, оказана помощь лицам, которым нужно было попасть в больницу, а также беременным женщинам.

Граждан призывают быть осторожными и прислушиваться к рекомендациям властей. Республиканская и муниципальная кризисные команды продолжат работать круглосуточно.