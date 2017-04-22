Двух 16-летних самарцев подозревают в ограблении мужчины
Самарские полицейские задержали двух подростков по подозрению в грабеже, сообщает
Самарские полицейские задержали двух подростков по подозрению в грабеже, сообщает
К правоохранителям обратился 25-летний местный житель. По словам потерпевшего, на ул. Ерошевского его ограбили двое молодых людей, которым на вид было не больше 18 лет. Они отобрали у мужчины рюкзак с личными вещами.
Через некоторое время подозреваемых задержали у дома в проезде Митирева. Как выяснилось, оба 16-летних подростка являются студентами колледжа, одного из них уже привлекали к уголовной ответственности за грабеж.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело.