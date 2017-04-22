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15:29 (мск), источник: Фонтанка

Житель Петербурга задержан за обещание взорвать медицинский центр

Клинику на Невском проспекте Петербурга обещал взорвать неизвестный вечером 21 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Мужчина отключил телефон, но от полиции это его не спасло.

По данным «Фонтанки», около 18 часов 21 апреля неизвестный позвонил администратору медицинского учреждения на Невском проспекте, 90, и сообщил, что намерен взорвать клинику. После этого он повесил трубку и выключил телефон, а сотрудник центра позвонила в полицию. Но номеру телефона стражи порядка быстро нашли 44-летнего телефонного террориста.

Как он объяснил, встретившись с полицией, звонок был хулиганской выходкой.

Эвакуацию и осмотр клиники не проводили.

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