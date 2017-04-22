Житель Петербурга задержан за обещание взорвать медицинский центр

Мужчина отключил телефон, но от полиции это его не спасло.

По данным «Фонтанки», около 18 часов 21 апреля неизвестный позвонил администратору медицинского учреждения на Невском проспекте, 90, и сообщил, что намерен взорвать клинику. После этого он повесил трубку и выключил телефон, а сотрудник центра позвонила в полицию. Но номеру телефона стражи порядка быстро нашли 44-летнего телефонного террориста.

Как он объяснил, встретившись с полицией, звонок был хулиганской выходкой.

Эвакуацию и осмотр клиники не проводили.