Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
СМИ: НАТО планирует захват Калининградской области
Мать подозреваемых в теракте в Петербурге сделала заявление
Что делать, если пришла опека
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
Диверсанты ВСУ с огнеметами пошли на прорыв в ДНР – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Путину в лицо назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
10Протест одного
16Мир встретил Пасху
14«Дарю тебе звезду»
15Роботы в Пальмире
14:35 (мск), источник: 365info.kz

Житель СКО провел в рабстве 8 лет

Полицейские Северо-Казахстанской области вернули домой мужчину, которого искали 8 лет, сообщает Sputnik.

Источник: 365info.kz

Житель Петропавловска Виктор Прядкин в 2008 году ушел из дома после семейной ссоры и не вернулся. Родные искали его очень долго и уже не надеялись увидеть. Но однажды сестре Виктора Надежде Новоселовой передали записку с номером телефона. Позвонив, она узнала, что брат трудится в неволе в Алматинской области.

Женщина поехала в указанное село, нашла это фермерское хозяйство и попросила хозяина о встрече с Виктором. Им удалось увидеться. Сопровождавшие петропавловца мужчины говорили, что у него все хорошо: мясо кушает, встретил женщину. И в их присутствии Виктор все это подтверждал. Вот только вид его Надежду не убедил. Он был очень худым, без зубов, в старой куртке.

Вернувшись в Петропавловск, Надежда обратилась в полицию. Начальник ДВД Северо-Казахстанской области Берик Билялов начал поиски. Вскоре полицейские вернули Виктора и его новую гражданскую супругу домой. Надежда благодарит полицейских за то, что брат вернулся живым и здоровым. Виктор рассказал, что после семейной ссоры он сел на поезд и уехал.

Документов с собой не было, поэтому он выпрыгнул из поезда в районе станции Чу, долго скитался. Потом оказался на этой ферме, где долгое время работал и где познакомился с гражданской женой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
4 причины, почему девальвация в Казахстане неизбежна
СМИ узнали о слежке за Интерполом разведслужбой Германии
Самолеты НАТО 780 раз поднимались по тревоге из-за авиации РФ
Фридинский направил в Совет Федерации прошение об отставке
Число жертв атаки на военную базу в Афганистане выросло до 150
На заморских территориях Франции начались президентские выборы
На Ставрополье уничтожены два боевика из «спящей» ячейки ИГ
Американские СМИ узнали о переносе «столицы ИГ» в Дейр-эз-Зор
Спорт
Как «спартачи» напугали тренера: анонс игры «Ростов» - «Спартак» Ростов замер в ожидании центральной игры 24-го тура чемпионата России против "Спартака", на которую из Москвы должны пожаловать тысячи фанатов
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
12 советов для владельцев крошечных квартир
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь