Житель СКО провел в рабстве 8 лет

Житель Петропавловска Виктор Прядкин в 2008 году ушел из дома после семейной ссоры и не вернулся. Родные искали его очень долго и уже не надеялись увидеть. Но однажды сестре Виктора Надежде Новоселовой передали записку с номером телефона. Позвонив, она узнала, что брат трудится в неволе в Алматинской области.



Женщина поехала в указанное село, нашла это фермерское хозяйство и попросила хозяина о встрече с Виктором. Им удалось увидеться. Сопровождавшие петропавловца мужчины говорили, что у него все хорошо: мясо кушает, встретил женщину. И в их присутствии Виктор все это подтверждал. Вот только вид его Надежду не убедил. Он был очень худым, без зубов, в старой куртке.



Вернувшись в Петропавловск, Надежда обратилась в полицию. Начальник ДВД Северо-Казахстанской области Берик Билялов начал поиски. Вскоре полицейские вернули Виктора и его новую гражданскую супругу домой. Надежда благодарит полицейских за то, что брат вернулся живым и здоровым. Виктор рассказал, что после семейной ссоры он сел на поезд и уехал.



Документов с собой не было, поэтому он выпрыгнул из поезда в районе станции Чу, долго скитался. Потом оказался на этой ферме, где долгое время работал и где познакомился с гражданской женой.