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15:21 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье на аэродроме Ватулино разбился парашютист

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели профессионального парашютиста на аэродроме Ватулино в Подмосковье, сообщили в ГСУ СК по Московской области.

Источник: РИА Новости

Как рассказали в ведомстве, утром 22 апреля в правоохранительные органы Рузского района поступила информация о гибели 29-летнего профессионального парашютиста на взлетной площадке аэродрома Ватулино в Рузском районе Подмосковья.

«Спортсмен тренировался при подготовке к очередным соревнованиям и, выполняя сложный элемент, не рассчитав угол и траекторию прыжка, упал на землю. В результате падения парашютист получил травмы, от которых скончался на месте», — говорится в сообщении.

По данному факту начата доследственная проверка. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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