В Подмосковье на аэродроме Ватулино разбился парашютист

Как рассказали в ведомстве, утром 22 апреля в правоохранительные органы Рузского района поступила информация о гибели 29-летнего профессионального парашютиста на взлетной площадке аэродрома Ватулино в Рузском районе Подмосковья.

«Спортсмен тренировался при подготовке к очередным соревнованиям и, выполняя сложный элемент, не рассчитав угол и траекторию прыжка, упал на землю. В результате падения парашютист получил травмы, от которых скончался на месте», — говорится в сообщении.

По данному факту начата доследственная проверка. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.