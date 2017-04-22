В Казани водитель за рулем Infiniti влетел в окно ночного бара
Вечером 21 апреля водитель за рулем Infiniti влетел в окно ночного бара. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент.
Вечером 21 апреля водитель за рулем Infiniti влетел в окно ночного бара. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент.
ДТП произошло на улице Нариманова.
— Infiniti, проехав через тротуар, влетел в окно цокольного этажа бара, — сообщил народный корреспондент.
По словам очевидцев происшествия, водитель внедорожника пытался покинуть место аварии. Однако сбежать ему не удалось, при опасном маневре иномарка получила серьезные повреждения и не смогла обратно выехать через бетонные балки.
Как передает «Эфир 24», при составлении протокола о происшествии был вписан другой человек, который приехал на такси после ДТП. А сам виновник аварии сбежал.
При этом регистрационные номера с машины были сняты, их убрали в салон машины. Однако через тонированное стекло видно, что автомобиль зарегистрирован в Ульяновской области.