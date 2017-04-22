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14:24 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани водитель за рулем Infiniti влетел в окно ночного бара

Вечером 21 апреля водитель за рулем Infiniti влетел в окно ночного бара. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил народный корреспондент.

ДТП произошло на улице Нариманова.

 — Infiniti, проехав через тротуар, влетел в окно цокольного этажа бара, — сообщил народный корреспондент.

По словам очевидцев происшествия, водитель внедорожника пытался покинуть место аварии. Однако сбежать ему не удалось, при опасном маневре иномарка получила серьезные повреждения и не смогла обратно выехать через бетонные балки.

Как передает «Эфир 24», при составлении протокола о происшествии был вписан другой человек, который приехал на такси после ДТП. А сам виновник аварии сбежал.

При этом регистрационные номера с машины были сняты, их убрали в салон машины. Однако через тонированное стекло видно, что автомобиль зарегистрирован в Ульяновской области.

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