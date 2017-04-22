Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
СМИ: НАТО планирует захват Калининградской области
Россиян освободят от проверок счетчиков
Что делать, если пришла опека
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Игги Попу 70 лет: что он вытворял все это времяБезумные, странные и мудрые поступки юбиляра
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Россиян освободят от поверок счетчиков
Диверсанты ВСУ с огнеметами пошли на прорыв в ДНР – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Путину в лицо назвали имя его возможного преемника – СМИ
"Мы проиграли": полковник ВСУ о войне за Донбасс
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Протест одного
16Мир встретил Пасху
14«Дарю тебе звезду»
15Роботы в Пальмире
14:25 (мск), источник: РБК

НАК сообщил о ликвидации двух членов «спящей» ячейки ИГИЛ на Ставрополье

Национальный антитеррористический комитет рассказал об операции, в ходе которой были уничтожены два члена ячейки ИГИЛ в Ставропольском крае. По данным спецслужб, они готовили теракты, в том числе убийства.

Источник: РИА "Новости"

В Ставопольском крае правоохранительные органы ликвидировали двух членов ячейки, присягнувшей террористической организации «Исламское государство» (деятельность в России запрещена), сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

Читайте также
На причастность к теракту в Петербурге проверят идеолога ИГИЛ

«Вчера около 23:00 на проселочной дороге в районе населенного пункта Усть-Невинский Кочубеевского района сотрудники органов безопасности предприняли попытку остановить автомобиль Лада “Приора”, в котором передвигались бандиты. Однако находившиеся в машине лица открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться. Ответным огнем двое бандитов были нейтрализованы», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Сотрудники спецслужб пытались остановить машину при операции по пресечению деятельности так называемой «спящей» ячейки ИГИЛ, уточнили в НАК.

По предварительным данным, один из убитых был главарем ячейки, он прошел подготовку в лагерях ИГИЛ и прибыл в Россию для совершения терактов. Другой убитый был активным членом этой ячейки, сообщили в НАК.

«На месте боестолкновения обнаружены автомат, боеприпасы к нему, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В доме, где проживал один из бандитов, найдены гранаты, готовое к использованию СВУ, начиненное поражающими элементами, травматический пистолет, атрибутика ИГИЛ и религиозно-экстремистская литература. Взрывотехники ФСБ обезвредили обнаруженные взрывоопасные предметы», — уточнили в НАК.

Кроме того, в НАК заявили, что спецслужбы располагали данными о подготовке убитыми бандитами ряда террористических актов, в том числе убийств религиозных деятелей и гражданских лиц. Сотрудники правоохранительных органов при операции не пострадали.

Комментарии
2
Лука
А мне слова нашего Президента нравятся , ..... даже в сортире ! Пусть у них наша земля горит под ногами , как у фашистов в ВОВ .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
pikalor
И правильно. Надо их спящими давить!!! Прям во сне!))))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Четыре выходца КВН создали бизнес с нешуточной выручкой
СМИ узнали о слежке за Интерполом разведслужбой Германии
Самолеты НАТО 780 раз поднимались по тревоге из-за авиации РФ
Фридинский направил в Совет Федерации прошение об отставке
Число жертв атаки на военную базу в Афганистане выросло до 150
На заморских территориях Франции начались президентские выборы
Американские СМИ узнали о переносе «столицы ИГ» в Дейр-эз-Зор
Спорт
Как «спартачи» напугали тренера: анонс игры «Ростов» - «Спартак» Ростов замер в ожидании центральной игры 24-го тура чемпионата России против "Спартака", на которую из Москвы должны пожаловать тысячи фанатов
Авто
В США набирают механиков, которые будут переделывать «уазики» Американское тюнинг-ателье DEVOLRO из Майами набирает сотрудников для нашумевшего проекта DEVOLRO UAZ
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров Переписанный сценарий, монтаж, цифровые копии — на что только не идут режиссеры, чтобы обмануть смерть. Вспоминаем 10 ярких примеров того, что происходит с фильмами, неожиданно оставшимися без ключевых актеров
Недвижимость
Россиян освободят от поверок счетчиков
Госдума изменит правила очередности капремонта
Скидки на московские хрущевки достигли 15%
Сбербанк запустил новую программу ипотеки под 8,4 и 8,9%
Леди
Что делать, если нет денег на стилиста: 6 трюков, которые вам помогут Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых делится секретами, которые помогут вам найти свое модное «я»
Дети
Экс-жена Кристовского забирает детей из школы из-за травли Бывшая жена солиста «Uma2rman» решила забрать детей из школ и перевести их на домашнее обучение.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь