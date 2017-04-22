В СКО эвакуируют жителей поселка Заречный

Это решение принято в 16.00 в субботу, 22 апреля, сообщил официальный представитель комитета по ЧС Руслан Иманкулов.
Эвакуация заблаговременная — поселок не подтоплен. Пока. Жителей Заречного поселят в школе этого же поселка, она находится на возвышенности.
Поселок Заречный относится к Петропавловску, уточнил Иманкулов. По информации департамента по ЧС
В поселках Заречный и Кожзавод, относящихся к Петропавловску, выставлено шесть постов. Здесь круглосуточно дежурят сотрудники Службы пожаротушения и
«Они проводят мониторинг паводковой ситуации, и в любое время могут оказать необходимую помощь населению, вызвать дополнительные силы и средства», — пояснил начальник управления единой дежурной диспетчерской службы ДЧС области Рустем Жумагалиев.
Кроме того, круглосуточно работает оперативный штаб областного ДЧС