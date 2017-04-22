В СКО эвакуируют жителей поселка Заречный

Это решение принято в 16.00 в субботу, 22 апреля, сообщил официальный представитель комитета по ЧС Руслан Иманкулов.

Эвакуация заблаговременная — поселок не подтоплен. Пока. Жителей Заречного поселят в школе этого же поселка, она находится на возвышенности.



Поселок Заречный относится к Петропавловску, уточнил Иманкулов. По информации департамента по ЧС Северо-Казахстанской области, в этом регионе к разливу Есиля подготовились заранее. На базе школ сел Прибрежное и Приишимка, а также трех школ Петропавловска оборудованы эвакуационные пункты. В них есть помещения для сна приёма пищи, медпункт, комната матери и ребёнка, запасы еды и питьевой воды.

В поселках Заречный и Кожзавод, относящихся к Петропавловску, выставлено шесть постов. Здесь круглосуточно дежурят сотрудники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ и Оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС.

«Они проводят мониторинг паводковой ситуации, и в любое время могут оказать необходимую помощь населению, вызвать дополнительные силы и средства», — пояснил начальник управления единой дежурной диспетчерской службы ДЧС области Рустем Жумагалиев.