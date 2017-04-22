В Ростове после гибели двух рабочих судят сотрудника стройфирмы

Уголовное наказание за гибель людей понесет сотрудник фирмы, ответственный за соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ и охрану труда. Как сообщили в Следственном комитете РО, 9 апреля 2017 года подозреваемый неудовлетворительно организовал строительные работы на территории электроподстанции, расположенной по ул. Днепропетровской в г. Ростове-на-Дону. В этот день был сильный ветер и явно непригодные для строительных работ метеоусловия. В нарушение техники безопасности должностное лицо строительной организации допустил двух работников к производству земельных работ в траншее без использования ими защитной строительной экипировки, после чего не проконтролировал оснащенность траншеи заградительными элементами и распорками, параллельно организовав проведение строительных работ вблизи границ данной траншеи специальной техникой. В результате двое работников оказались в травмоопасной зоне. Они погибли из-за сошедших в траншею под тяжестью работавшего вблизи экскаватора больших масс грунта.

В отношении сотрудника стройфирмы возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».