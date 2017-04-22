В Ростове после гибели двух рабочих судят сотрудника стройфирмы
В Ростове после гибели на стройке двух рабочих возбудили уголовное дело в отношении должностного лица строительной организации.
В Ростове после гибели на стройке двух рабочих возбудили уголовное дело в отношении должностного лица строительной организации.
Уголовное наказание за гибель людей понесет сотрудник фирмы, ответственный за соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ и охрану труда. Как сообщили в Следственном комитете РО, 9 апреля 2017 года подозреваемый неудовлетворительно организовал строительные работы на территории электроподстанции, расположенной по ул. Днепропетровской в г.
В отношении сотрудника стройфирмы возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».