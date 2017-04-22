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15:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже 5 участников акции протеста против «Платона» доставили в полицию

Воронежские полицейские доставили в полицию пятерых дальнобойщиков, участвующих в акции протеста против системы «Платон», и одного горожанина, пришедшего поддержать автомобилистов.

Инцидент произошел в пятницу, 21 апреля, и в тот же день их отпустили, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» региональный координатор «Объединения перевозчиков России» Павел Енякин.

Участники акции против системы «Платон» бастуют у Остужевского кольца. Ежедневно на месте бывшего рынка стоят девять дальнобойщиков, но периодически к ним присоединяются от 10 до 20 «сочувствующих», отметил Павел Енякин.

 — К нам приехали сотрудники городской администрации и потребовали покинуть территорию, поскольку мы якобы мешаем работам по замене кабеля, и якобы из-за нас без света остаются 160 домов Железнодорожного района. При этом электрики в неформальной беседе нам сообщили, что никому мы не мешаем, и кабель проходит в другом месте. Представители мэрии пытаются заставить нас уехать уже в пятый раз, и всегда находят новый предлог — то мешаем работам по строительству сквера, то занимаем предназначенную для складирования мусора площадку, то мешаем дорожным работам и строительству развязки, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» Павел Енякин.

По словам регионального координатора «Объединения перевозчиков России», участники акции провели в полиции более четырех часов, причем в отдел их доставили без составления протокола задержания.

— На каждого из нас составили протокол о неповиновении законному требованию представителя власти (ст. 19.4 КоАП РФ), вечером привезли в суд, где мы подали ходатайство о рассмотрении протоколов по месту жительства, после чего нас отпустили — мы вернулись к Остужевскому кольцу, — добавил Енякин.

Представители мэрии и полиции предложили дальнобойщикам уехать от кольца и найти другую площадку для проведения протестной акции. Водители ответили, что могут это сделать только после того, как власти согласуют новое место. Павел Енякин предложит представителям горадминистрации два места в Железнодорожном районе в понедельник, 24 апреля.

— Но вряд ли их одобрят — нас хотят спрятать подальше от оживленных улиц, но на такой вариант мы не согласны. Кроме того, мы будем писать заявления в прокуратуру о незаконных требованиях сотрудников мэрии и незаконных действиях полицейских, — сообщил региональный координатор «Объединения перевозчиков России» Павел Енякин.

В пресс-службе регионального управления МВД уточняют информацию о задержании участников протестной акции.

Контекст

Воронежские водители присоединились к бессрочной акции протеста против системы «Платон» 27 марта. Дальнобойщики припарковали десять грузовиков на обочине улицы Ильюшина, неподалеку от выезда на трассу М4 «Дон». Во вторник, 4 апреля, дорожники начали ремонт обочины, вынудив дальнобойщиков сменить место забастовки. Павел Енякин отметил, что на месте акции протеста была ровная обочина. Активисты остались на улице Ильюшина, пообещав переезжать по мере продвижения ремонтных работ.

На следующий день, 5 апреля, в полицию доставили не менее восьми дальнобойщиков, участвовавших акции против системы «Платон». По словам дальнобойщиков, правоохранители взяли у них свидетельские показания и выписали протоколы за мелкие нарушения. Например, Павел Енякин попал в отдел в качестве свидетеля по делу о краже аккумуляторов, другие участники — за просроченный полис ОСАГО, неправильно опломбированный тахограф и другие. В тот же день дальнобойщиков отпустили.

Систему взимания платы «Платон» ввели для взимания платы с автомобилей разрешенной максимальной массой более 12 т «в счет возмещения вреда, который они наносят дорожному покрытию». Первоначально предполагалось, что за грузовые автомобили придется платить по 3,73 рубля за километр, однако после решили введение платы сделать поэтапным: до 29 февраля 2016 года платили 1,53 рубля за каждый километр, с 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года включительно плата составляет 3,06 рубля на километр. Введение платы за проезд для большегрузов стало причиной массовых протестов дальнобойщиков на дорогах страны.

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