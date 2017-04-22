В Уфе следком проверит информацию об отравлении детей в детсаду
22 апреля стало известно, что следком начал доследственную проверку по факту отравления воспитанников одного из детских садов башкирской столицы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
22 апреля стало известно, что следком начал доследственную проверку по факту отравления воспитанников одного из детских садов башкирской столицы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Проверка начата по итогам мониторинга публикаций СМИ.
Напомним, информацию журналистам сообщили родители пострадавших детей. По их словам. Малышам вчера стало плохо почти сразу после возвращения из садика домой. Известно, что отравления получили около десятка воспитанников детсада.