Крыльцо подъезда провалилось под ногами челябинцев

22 апреля семейная пара с малолетним ребёнком на руках заходила в подъезд, в это время стал рушиться асфальт и люди провалились. Обошлось без травм, супруги отделались испугом.

Прибывшие на место сотрудники коммунальной службы временно укрепили козырёк подъезда двумя столбами. К двери проложили мостик из досок.

Получить комментарий от управляющей компании «Созвездие», которая обслуживает данный дом, на момент написания материала не удалось.

Напомним, в Челябинске на детской площадке у дома № 14 по улице 1-ой Пятилетки появилась яма диаметром около метра.