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17:08 (мск), источник: АиФ Челябинск

Крыльцо подъезда провалилось под ногами челябинцев

Крыльцо подъезда в доме № 15 по улице Овчинникова провалилось под ногами челябинцев, сообщает 31 канал.

Источник: Аргументы и факты

22 апреля семейная пара с малолетним ребёнком на руках заходила в подъезд, в это время стал рушиться асфальт и люди провалились. Обошлось без травм, супруги отделались испугом.

Прибывшие на место сотрудники коммунальной службы временно укрепили козырёк подъезда двумя столбами. К двери проложили мостик из досок.

Получить комментарий от управляющей компании «Созвездие», которая обслуживает данный дом, на момент написания материала не удалось.

Напомним, в Челябинске на детской площадке у дома № 14 по улице 1-ой Пятилетки появилась яма диаметром около метра.

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