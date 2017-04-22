Крыльцо подъезда провалилось под ногами челябинцев
Крыльцо подъезда в доме № 15 по улице Овчинникова провалилось под ногами челябинцев, сообщает 31 канал.
Крыльцо подъезда в доме № 15 по улице Овчинникова провалилось под ногами челябинцев, сообщает 31 канал.
22 апреля семейная пара с малолетним ребёнком на руках заходила в подъезд, в это время стал рушиться асфальт и люди провалились. Обошлось без травм, супруги отделались испугом.
Прибывшие на место сотрудники коммунальной службы временно укрепили козырёк подъезда двумя столбами. К двери проложили мостик из досок.
Получить комментарий от управляющей компании «Созвездие», которая обслуживает данный дом, на момент написания материала не удалось.
Напомним, в Челябинске на детской площадке у дома № 14 по улице 1-ой Пятилетки появилась яма диаметром около метра.