В Воронеже продавец полисов ОСАГО обманывала автомобилистов
В Воронеже 35-летняя сотрудница страховой компании обманула 6 автомобилистов при продаже полисов ОСАГО.
В Воронеже 35-летняя сотрудница страховой компании обманула 6 автомобилистов при продаже полисов ОСАГО.
Летом прошлого года она заключала договоры страхования и брала с людей деньги. Но сведения в базу данных она не вносила. А деньги забирала себе.
«Сейчас задержанную подозревают в 6 фактах мошеннических действий, — рассказали в
В отношении женщины уже возбудили ряд дел за мошенничества. Подозреваемой грозит до 2 лет колонии.