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16:46 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже продавец полисов ОСАГО обманывала автомобилистов

В Воронеже 35-летняя сотрудница страховой компании обманула 6 автомобилистов при продаже полисов ОСАГО.

Источник: Новости Воронежа

Летом прошлого года она заключала договоры страхования и брала с людей деньги. Но сведения в базу данных она не вносила. А деньги забирала себе.

«Сейчас задержанную подозревают в 6 фактах мошеннических действий, — рассказали в пресс-службе регионального МВД, — Продолжается работа по выявлению других аналогичных преступлений».

В отношении женщины уже возбудили ряд дел за мошенничества. Подозреваемой грозит до 2 лет колонии.

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В Воронеже продавец полисов ОСАГО обманывала автомобилистов
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