В Воронеже продавец полисов ОСАГО обманывала автомобилистов

Летом прошлого года она заключала договоры страхования и брала с людей деньги. Но сведения в базу данных она не вносила. А деньги забирала себе.

«Сейчас задержанную подозревают в 6 фактах мошеннических действий, — рассказали в пресс-службе регионального МВД, — Продолжается работа по выявлению других аналогичных преступлений».

В отношении женщины уже возбудили ряд дел за мошенничества. Подозреваемой грозит до 2 лет колонии.