Суд в Петербурге арестовал второго фигуранта дела о самоподрыве студента

Вечером 13 апреля в правоохранительные органы поступила информация о госпитализации 17-летнего молодого человека от дома 4 по проспекту Кима. По факту травмирования подростка при взрыве самодельного взрывного устройства следственные органы возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.

Как следует их материалов дела, пострадавший является студентом химического факультета Санкт-Петербургского государственного технологического университета. Он получил тяжёлые травмы: черепно-мозговую травму, травму глаз, были ампутированы кисти обеих рук. В ходе его допроса в больнице следователи выяснили, что бомба была изготовлена в лаборатории, расположенной в помещении ЗАО «Инновационные технологии C&C» на набережной реки Смоленки. Гендиректор компании Василий Кирьянов и начальник лаборатории Дмитрий Довга 18 апреля были задержаны. В четверг суд арестовал Довгу до 11 июня.

«Василеостровский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирьянова до 15 июня», — сказала агентству Лебедева.

По ходатайству адвоката Александра Мелешко к материалам дела были приобщены благодарности за социальную и благотворительную деятельность Кирьянова, сведения об учебе в Казанском высшем военном училище и Военной артиллерийской академии, информация о регистрации им ряда патентов, в том числе по взрывным работам и о способах реанимации скважин, а также сведения, что одна из руководимых им фирм имеет допуски к буровзрывным работам и ведет строительную деятельность по договорам с Метростроем.

Согласно ходатайству об аресте, Кирьянов от дачи показаний отказался. Как заявил в суде следователь, это может подтверждать версию следствия, что он организовал незаконное изготовление взрывчатого вещества пентаэритриттетранитрата (тэн), контролировал производство взрывных устройств на его основе и занимался их сбытом.