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17:27 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Петербурге арестовал второго фигуранта дела о самоподрыве студента

С. -ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. Василеостровский районный суд Петербурга в субботу санкционировал арест Василия Кирьянова — директора предприятия, на котором, предположительно, была изготовлена бомба, взорвавшаяся в руках 17-летнего студента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

Источник: AP 2017

Вечером 13 апреля в правоохранительные органы поступила информация о госпитализации 17-летнего молодого человека от дома 4 по проспекту Кима. По факту травмирования подростка при взрыве самодельного взрывного устройства следственные органы возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.

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Как следует их материалов дела, пострадавший является студентом химического факультета Санкт-Петербургского государственного технологического университета. Он получил тяжёлые травмы: черепно-мозговую травму, травму глаз, были ампутированы кисти обеих рук. В ходе его допроса в больнице следователи выяснили, что бомба была изготовлена в лаборатории, расположенной в помещении ЗАО «Инновационные технологии C&C» на набережной реки Смоленки. Гендиректор компании Василий Кирьянов и начальник лаборатории Дмитрий Довга 18 апреля были задержаны. В четверг суд арестовал Довгу до 11 июня.

«Василеостровский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирьянова до 15 июня», — сказала агентству Лебедева.

По ходатайству адвоката Александра Мелешко к материалам дела были приобщены благодарности за социальную и благотворительную деятельность Кирьянова, сведения об учебе в Казанском высшем военном училище и Военной артиллерийской академии, информация о регистрации им ряда патентов, в том числе по взрывным работам и о способах реанимации скважин, а также сведения, что одна из руководимых им фирм имеет допуски к буровзрывным работам и ведет строительную деятельность по договорам с Метростроем.

Согласно ходатайству об аресте, Кирьянов от дачи показаний отказался. Как заявил в суде следователь, это может подтверждать версию следствия, что он организовал незаконное изготовление взрывчатого вещества пентаэритриттетранитрата (тэн), контролировал производство взрывных устройств на его основе и занимался их сбытом.

По показаниям несовершеннолетнего потерпевшего, осенью 2016 года он совместно с начальником лаборатории возглавляемого Кирьяновым предприятия «собрали около 20 взрывных устройств из пентаэритриттетранитрата»

Сам Кирьянов в суде заявил, что не был в курсе, кого приводил в лабораторию Довга. По утверждениям Кирьянова, все работы проводились на его фирме «открыто и согласованно».

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