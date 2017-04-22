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17:14 (мск), источник: БЕЛТА

Во время экомарафона в Гомеле скончался один из его участников

22 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Во время экомарафона в Гомеле скончался один из его участников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

65-летний участник марафона скончался во время забега на дистанцию 6,3 км. Известно, что мужчине стало плохо после того, как он пробежал 1 км дистанции. Врачам дежурившей на мероприятии скорой помощи спасти мужчину не удалось. Возможной причиной гибели называют проблемы с сердцем.

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