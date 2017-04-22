Во время экомарафона в Гомеле скончался один из его участников

65-летний участник марафона скончался во время забега на дистанцию 6,3 км. Известно, что мужчине стало плохо после того, как он пробежал 1 км дистанции. Врачам дежурившей на мероприятии скорой помощи спасти мужчину не удалось. Возможной причиной гибели называют проблемы с сердцем.