Во время экомарафона в Гомеле скончался один из его участников
22 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Во время экомарафона в Гомеле скончался один из его участников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
22 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Во время экомарафона в Гомеле скончался один из его участников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
65-летний участник марафона скончался во время забега на дистанцию 6,3 км. Известно, что мужчине стало плохо после того, как он пробежал 1 км дистанции. Врачам дежурившей на мероприятии скорой помощи спасти мужчину не удалось. Возможной причиной гибели называют проблемы с сердцем.