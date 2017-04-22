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18:14 (мск), источник: РИА Новости

В Ленинградской области пьяная женщина напала на врача скорой помощи

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пьяная жительница Ленинградской области напала на врача скорой помощи, в то время, как та оказывала помощь ее собутыльнику, следователи проводят доследственную проверку, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Источник: РИА Новости

Как сообщили в ведомстве, фельдшер прибыла в субботу в одну из квартир на улице Быкова в селе Павлово Всеволожского района, где компания употребляла алкогольные напитки.

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«Во время оказания медицинской помощи одному из присутствовавших лиц одна из женщин, напав на фельдшера, несколько раз нанесла удар ногой по спине потерпевшей. Прибывшими сотрудниками полиции нападавшая доставлена в отдел», — говорится в сообщении.

Следователи допросили очевидцев, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с участием бригад скорой помощи. В январе председатель СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков.

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