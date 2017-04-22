В Ленинградской области пьяная женщина напала на врача скорой помощи

Как сообщили в ведомстве, фельдшер прибыла в субботу в одну из квартир на улице Быкова в селе Павлово Всеволожского района, где компания употребляла алкогольные напитки.

«Во время оказания медицинской помощи одному из присутствовавших лиц одна из женщин, напав на фельдшера, несколько раз нанесла удар ногой по спине потерпевшей. Прибывшими сотрудниками полиции нападавшая доставлена в отдел», — говорится в сообщении.

Следователи допросили очевидцев, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.