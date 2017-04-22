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17:44 (мск), источник: ТАСС

СМИ: вооруженный ножом человек задержан на Северном вокзале Парижа

Его задержали в момент, когда он хотел приблизиться к сотрудникам полицейского патруля, сообщает BFM-TV

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева, Сергей Щербаков/. Вооруженный ножом человек задержан на Северном вокзале Парижа. Об этом сообщает телеканал BFM-TV.

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Его задержали в момент, когда он хотел приблизиться к сотрудникам полицейского патруля. Телеканал отмечает, что этот инцидент вызвал беспокойство у пассажиров. Некоторые из них, бросив багаж, в панике покинули место происшествия. Полицейские оцепили периметр места ЧП.

Подробности о личности нападавшего пока не сообщаются.

В четверг на Елисейских полях произошло нападение на сотрудников полиции. 39-летний француз арабского происхождения открыл по ним огонь из автоматического оружия. Один полицейский был убит, двое получили серьезную ранения. Также была легко ранена туристка из ФРГ.

За несколько дней до этого в Марселе власти Франции задержали двух исламистов, готовивших теракт непосредственно перед первым туром президентских выборов, который пройдет 23 апреля.

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