В Сочи таксист сбил трех детей

По предварительным данным, водитель автомобиля KIA Rio не справился с управлением и сбил троих детей (от 10 до 12 лет), сообщили в дежурной краевого ГУ МВД РФ.

Пострадавших доставили в детскую городскую больницу, один находится в нормальном состоянии, двое других — в тяжелом, рассказали «Вестям Сочи» на станции скорой медицинской помощи. По факту ДТП полицией сейчас проводится проверка.