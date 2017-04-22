С последствиями снегопадов борются все подразделения МВД
С последствиями от снегопадов борются все без исключения подразделения МВД. Вместе с ними во всю трудятся и военнослужащие Национальной армии.
С последствиями от снегопадов борются все без исключения подразделения МВД. Вместе с ними во всю трудятся и военнослужащие Национальной армии.
На улице Измаильской дерево упало прямо на газовую трубу. На место происшествия немедленно прибыла бригада спасателей.
Только в столице спасатели спилили более 160 деревьев.
«Мы работаем в усиленном режиме. Сразу по два караула. Личный состав, как видите, все грязные, мокрые. Приезжаем в часть, экипаж меняются и снова выезжаем. Практически без перерывов вот уже третьи сутки работаем», — сказал спасатель Дмитрий Польщин.
Через полчаса дерево удалось убрать. А тем временем, на всех междугородних трассах дежурят полицейские патрули. В Леовском районе в пятницу вызволили из сугробов молодую семью с ребёнком.
«Уже много времени провели в сугробе. Ехали в деревню. Хорошо, что полиция нам помогла. Дали нам покрывало и напоили чаем. Спасибо, что вытащили».
А военнослужащие расчищают трассы. Бойцы сапёрного батальона села Негрешты вытащили из снега 130 автомобилей.
«Люди, увидев нас, тут же просили помочь им выбраться из снега.
Примкнули к спасателям и военным также добровольцы. Члены «Клуба любителей экстремальной езды» помогали вытаскивать из снега машины, и даже грузовики.