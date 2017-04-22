С последствиями снегопадов борются все подразделения МВД

«Мы работаем в усиленном режиме. Сразу по два караула. Личный состав, как видите, все грязные, мокрые. Приезжаем в часть, экипаж меняются и снова выезжаем. Практически без перерывов вот уже третьи сутки работаем», — сказал спасатель Дмитрий Польщин.

Только в столице спасатели спилили более 160 деревьев.

На улице Измаильской дерево упало прямо на газовую трубу. На место происшествия немедленно прибыла бригада спасателей.

Через полчаса дерево удалось убрать. А тем временем, на всех междугородних трассах дежурят полицейские патрули. В Леовском районе в пятницу вызволили из сугробов молодую семью с ребёнком.

«Уже много времени провели в сугробе. Ехали в деревню. Хорошо, что полиция нам помогла. Дали нам покрывало и напоили чаем. Спасибо, что вытащили».

А военнослужащие расчищают трассы. Бойцы сапёрного батальона села Негрешты вытащили из снега 130 автомобилей.

«Люди, увидев нас, тут же просили помочь им выбраться из снега. Кто-то опаздывал в аэропорт, кто-то вёз ребёнка в поликлинику», -рассказал подполковник Георгий Раку.

Примкнули к спасателям и военным также добровольцы. Члены «Клуба любителей экстремальной езды» помогали вытаскивать из снега машины, и даже грузовики.