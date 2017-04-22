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18:53 (мск), источник: Tengrinews

Водителю автобуса, снимавшему нарушения ПДД на видео, грозит штраф в Уральске

В Уральске разыскивают водителя автобуса, который во время езды снимал на видео нарушения коллег, сообщает «Мой ГОРОД».

Источник: Tengrinews

В мессенджере WhatsApp распространяется видео, на котором водитель автобуса снимает на телефон, как к остановке «Завод «Омега» подъезжает автобус маршрута № 5.

Как отмечает портал, после закрытия на реконструкцию деповского моста в Уральске общественный транспорт ездит теперь под мостом и на остановке «Омега» останавливаться не должен. Тот факт, что автобус маршрута № 5 остановился на данной остановке, и возмутило автора ролика.

«Свою съемку за рулем автобуса водитель, видимо, не считает нарушением», — пишет издание.

Между тем, полицейские Уральска уже изучили видео.

«Видео мы изучили. Сейчас устанавливаем водителя, который снимал на телефон во время езды. За пользование телефоном во время управления транспортным средством водителю грозит административный штраф до 5 МРП, — рассказал начальник МПС города Муслим Джардемов.

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