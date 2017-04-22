Российский военнослужащий убит в армянском городе Гюмри

ЕРЕВАН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Военнослужащий российской базы в Армении убит в городе Гюмри. Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении убийства. Об этом сообщили ТАСС в управлении информации и по связям с общественностью полиции Армении.

В Минобороны РФ подтвердили гибель контрактника. «22 апреля около 17:00 местного времени недалеко от расположения воинской части гражданским лицом было совершено покушение на жизнь военнослужащего по контракту российской военной базы в Армении. В результате нанесенной ножевой раны военнослужащий скончался на месте. Совершивший нападение на российского военнослужащего задержан полицией города Гюмри», — говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

В пресс-службе отметили, что командование штаба военного округа совместно с местными правоохранительными органами проводит расследование. «По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве», — добавили в округе.

Как сообщили на станции скорой помощи Гюмри, около 17:30 (16:30 мск) к дежурному поступил сигнал о том, что у магазина «Арго» на Курской площади города лежит мужчина в российской военной форме без признаков жизни. Прибывшие медики зафиксировали смерть мужчины.