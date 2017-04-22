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19:28 (мск), источник: Newtimes.kz

Командира, отбиравшего деньги у солдат-срочников, судят в Атырау

В ходе следствия военнослужащий заставлял подчиненных давать ложные показания, передает ATPress.kz.

Источник: Newtimes.kz

В Атырау командир роты одной из местных воинских частей пограничной службы КНБ РК отбирал денежное довольствие у солдат-срочников, которое поступает им на пластиковые банковские карты.

Как сообщили изданию в военной прокуратуре Западного региона, в качестве потерпевших по делу проходят 103 солдата, в отношении их командира избрана мера пресечения в виде залога. Досудебным расследованием занималось Западное региональное военно-следственное управление МВД РК, и в настоящее время офицер уже предстал перед военным судом.

Он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса. Это «Злоупотребление властью», «Заведомо ложный донос», а также «Подкуп или принуждение к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний».

Как стало известно изданию из неофициальных источников, командир-пограничник, якобы, оказывал в ходе следствия давление на ограбленных им солдат и заставлял давать ложные показания, в результате чего некоторых военнослужащих даже пришлось перевести в другую воинскую часть.

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Командира, отбиравшего деньги у солдат-срочников, судят в Атырау
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