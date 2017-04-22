Командира, отбиравшего деньги у солдат-срочников, судят в Атырау

В Атырау командир роты одной из местных воинских частей пограничной службы КНБ РК отбирал денежное довольствие у солдат-срочников, которое поступает им на пластиковые банковские карты.

Как сообщили изданию в военной прокуратуре Западного региона, в качестве потерпевших по делу проходят 103 солдата, в отношении их командира избрана мера пресечения в виде залога. Досудебным расследованием занималось Западное региональное военно-следственное управление МВД РК, и в настоящее время офицер уже предстал перед военным судом.

Он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса. Это «Злоупотребление властью», «Заведомо ложный донос», а также «Подкуп или принуждение к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний».