Командира, отбиравшего деньги у солдат-срочников, судят в Атырау
В ходе следствия военнослужащий заставлял подчиненных давать ложные показания, передает ATPress.kz.
В ходе следствия военнослужащий заставлял подчиненных давать ложные показания, передает ATPress.kz.
В Атырау командир роты одной из местных воинских частей пограничной службы КНБ РК отбирал денежное довольствие у
Как сообщили изданию в военной прокуратуре Западного региона, в качестве потерпевших по делу проходят 103 солдата, в отношении их командира избрана мера пресечения в виде залога. Досудебным расследованием занималось Западное региональное
Он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса. Это «Злоупотребление властью», «Заведомо ложный донос», а также «Подкуп или принуждение к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний».
Как стало известно изданию из неофициальных источников,