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20:00 (мск), источник: УНИАН

В Одессе задержали еще одного фигуранта «схемы Курченко»

Одесские правоохранители задержали одного из заместителей генерального директора ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод».

Источник: УНИАН

Одесские правоохранители задержали одного из заместителей генерального директора ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», который подозревается в причастного к вывозу нефтепродуктов по так называемой «схеме» бизнесмена Сергея Курченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сотрудники ведомства и облуправления задержали подозреваемого 21 апреля в аэропорту «Борисполь».

Отмечается, что задержание проведено на основании постановления Приморского райсуда Одессы. По данным следствия, подозреваемый отвечал за организацию фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесский НПЗ.

«Под его руководством на Одесском НПЗ оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через предприятие более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически реализовывались через подконтрольные фиктивные предприятия на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей», — сообщили в пресс-службе.

В результате этих действий в государственный бюджет не поступило налогов на сумму более 2 млрд грн. Как отметили в прокуратуре, задержанному сообщено о подозрении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля на брифинге прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что суд признал виновным в совершении преступления одного из организаторов фиктивного вывоза нефтепродуктов через Одесскую область по так называемой «схеме» бизнесмена Курченко. Жученко отметил, что это первый обвинительный приговор, касающийся уголовного производства по факту уклонения от уплаты в госбюджет 1,2 млрд грн, а также по злоупотреблению служебным положением группой лиц при ввозе на территорию Украины 800 тыс. тонн нефтепродуктов.

По словам Жученко, речь о предпринимателе, который в феврале 2017 был задержан в Днепре. Данный фигурант дела по схеме фиктивного вывоза топлива через Одесскую область признал свою вину, он также согласился сотрудничать со следствием.

Справка УНИАН. В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться в Украине, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов.

Кроме того, правоохранители выявили факты непосредственнойпричастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу холдинга ВЕТЭК, подконтрольного бизнесмену, медиаресурса UMH group, футбольного клуба «Металлист», Одесского НПЗ и сети автозаправок SparschweinGmbH & Co в Германии (170 объектов).

Во время расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн. Хозяйственный суд Киева в конце ноября 2015 года снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК. В апреле 2014 года Курченко был объявлен в международный розыск.

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