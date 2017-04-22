В Одессе возник масштабный пожар на рынке: вероятно, горят химические вещества
Тушение пожара осложняется наличием балонов с газом поблизости.
Тушение пожара осложняется наличием балонов с газом поблизости.
В Суворовском районе Одессы горит промтоварная часть Северного рынка, сообщает 048.ua.
Спасатели перекрыли улицу Бочарова.
По предварительным данным площадь пожара свыше 500 метров. Тушение пожара осложняется наличием баллонов с газом поблизости. Скорее всего горят химические вещества. На месте работают примерно 10 расчетов.
Ранее в Одессе горели дачные дома в районе местного причала.