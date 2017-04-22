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19:56 (мск), источник: 112.ua

В Одессе возник масштабный пожар на рынке: вероятно, горят химические вещества

Тушение пожара осложняется наличием балонов с газом поблизости.

Источник: 112.ua

В Суворовском районе Одессы горит промтоварная часть Северного рынка, сообщает 048.ua.

Спасатели перекрыли улицу Бочарова.

По предварительным данным площадь пожара свыше 500 метров. Тушение пожара осложняется наличием баллонов с газом поблизости. Скорее всего горят химические вещества. На месте работают примерно 10 расчетов.

Ранее в Одессе горели дачные дома в районе местного причала.

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