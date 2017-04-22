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20:51 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Появилось видео масштабного пожара на рынке в Одессе

В Одессе горит рынок «Северный». Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Одесской области Андрей Мельник, в 18.29 в службу «101» поступило сообщение о том, что на рынке «Северный» в Суворовском районе города горят торговые павильоны.

Источник: "РИА Новости" Украина

По предварительным данным, огонь охватил площадь 400 кв. м.

«Тушение пожара в настоящее время продолжается», — сказал Мельник.

В ликвидации возгорания принимают участие около 10 пожарных расчетов. Пожару присвоена повышенная категория сложности.

Информации о потерпевших пока не поступало, передает УНИАН.

Рынок «Северный» — один из самых крупных в городе. Является универсальным: осуществляется оптовая, розничная, комиссионная и прочая торговля различными категориями товаров.

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