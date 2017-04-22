Появилось видео масштабного пожара на рынке в Одессе
В Одессе горит рынок «Северный». Как сообщил руководитель
В Одессе горит рынок «Северный». Как сообщил руководитель
По предварительным данным, огонь охватил площадь 400 кв. м.
«Тушение пожара в настоящее время продолжается», — сказал Мельник.
В ликвидации возгорания принимают участие около 10 пожарных расчетов. Пожару присвоена повышенная категория сложности.
Информации о потерпевших пока не поступало, передает УНИАН.
Рынок «Северный» — один из самых крупных в городе. Является универсальным: осуществляется оптовая, розничная, комиссионная и прочая торговля различными категориями товаров.