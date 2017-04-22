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21:37 (мск), источник: РИА Новости

В полиции рассказали о подозреваемом в убийстве военного из России в Гюмри

ЕРЕВАН, 22 апр — РИА Новости. В убийстве российского военнослужащего в Гюмри подозревается 20-летний мужчина, сообщил РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Армении Эдгар Джаноян.

Подозреваемый — 20-летний Дж. А был задержан в результате широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции.
Эдгар Джаноян
Начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ
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В субботу в Гюмри было найдено тело российского военнослужащего-контрактника. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, убийство было совершено на бытовой почве.

Уголовное дело передано в управление по расследованию особо важных дел СК Армении.

Следственный комитет Армении сообщил, что подозреваемый имеет проблемы с психическим здоровьем. Весной его признали ограниченно вменяемым и демобилизовали.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в отношении подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Комментарии
5
<Мюнхаузен>
Куда катится Армения... По туркам что - ли уже соскучилась?...
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Александр Иванов
Не видел, и не слышал про психически больных которые метут улицы или пропалывают поля от мусора, нет они только умеют грабить, насиловать и убивать, как-же они больные, может хватит, пора таких лечить радикальными способами.
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Adriano
@удак и шутки #удацкие у тебя
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