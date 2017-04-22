В полиции рассказали о подозреваемом в убийстве военного из России в Гюмри

Начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ

Подозреваемый — 20-летний Дж. А был задержан в результате широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции.

В субботу в Гюмри было найдено тело российского военнослужащего-контрактника. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, убийство было совершено на бытовой почве.

Уголовное дело передано в управление по расследованию особо важных дел СК Армении.

Следственный комитет Армении сообщил, что подозреваемый имеет проблемы с психическим здоровьем. Весной его признали ограниченно вменяемым и демобилизовали.