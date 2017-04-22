Масштабный пожар на рынке в Одессе потушен, — ГосЧС

Пожар в Одессе на Северном рынке погашен, погибших и пострадавших нет. Об этом телеканалу «112 Украина» сообщил спикер ГУ ГосЧС в Одесской области Андрей Мельник.

Огонь охватил почти 700 кв. метров торговых павильонов.

«В тушении пожара принимало участие 6 единиц основной и 5 единиц вспомогательной техники, и 60 человек личного состава. На месте работает оперативно-следственная группа и устанавливает причину возгорания», — сообщил Андрей Мельник.

Ранее сообщалось о масштабном возгорании на одесском Северном рынке.