Масштабный пожар на рынке в Одессе потушен, — ГосЧС
Его площадь составила почти 700 кв. метров.
Его площадь составила почти 700 кв. метров.
Пожар в Одессе на Северном рынке погашен, погибших и пострадавших нет. Об этом телеканалу «112 Украина» сообщил спикер ГУ ГосЧС в Одесской области Андрей Мельник.
Огонь охватил почти 700 кв. метров торговых павильонов.
«В тушении пожара принимало участие 6 единиц основной и 5 единиц вспомогательной техники, и 60 человек личного состава. На месте работает
Ранее сообщалось о масштабном возгорании на одесском Северном рынке.