Пять областей Казахстана остаются под угрозой паводков
По данным Комитета по ЧС МВД РК, в пяти областях Казахстана в ближайшие сутки ожидается увеличение водности на реках и формирование паводков.
По данным Комитета по ЧС МВД РК, в пяти областях Казахстана в ближайшие сутки ожидается увеличение водности на реках и формирование паводков.
«На реках Алматинской области в связи с дождями и повышенной температурой воздуха будет наблюдаться увеличение водности, по отдельным рекам ожидается формирование паводков. На реках ВКО в связи с дождями на отдельных реках возможны резкие подъёмы уровней воды. На реках Жамбылской и
В Нуринском районе Карагандинской области по решению местного акима 22 апреля объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.
«Подтопленными по республике остаются 154 жилых дома. В Акмолинской области — 72 дома, в Карагандинской — 44, в Костанайской — 26, в ВКО — 9 и в Актюбинской области — 3 дома», — информирует
В Акмолинской,
22 апреля жителей двух окраинных посёлков Петропавловска экстренно эвакуировали. За сутки вода в районе поднялась на 89 сантиметров.
«Мы ждём воду, вероятно, большой подъём будет сегодня ночью. Дороги отрежет водой, поэтому будут трудности по экстренной эвакуации — нет столько плавсредств, тем более скот крайне трудно перевозить на плавсредствах, поэтому решили массовую эвакуацию провести заранее, до прихода большой воды», — пояснили в ДЧС.