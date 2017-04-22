Пять областей Казахстана остаются под угрозой паводков

«На реках Алматинской области в связи с дождями и повышенной температурой воздуха будет наблюдаться увеличение водности, по отдельным рекам ожидается формирование паводков. На реках ВКО в связи с дождями на отдельных реках возможны резкие подъёмы уровней воды. На реках Жамбылской и Южно-Казахстанской областей ожидается увеличение водности, на отдельных реках — формирование паводков. На реках Акмолинской области ожидается дальнейшее развитие весеннего половодья, подъёмы уровней воды, разливы, подтопления», — сказано на сайте КЧС.

В Нуринском районе Карагандинской области по решению местного акима 22 апреля объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

«Подтопленными по республике остаются 154 жилых дома. В Акмолинской области — 72 дома, в Карагандинской — 44, в Костанайской — 26, в ВКО — 9 и в Актюбинской области — 3 дома», — информирует пресс-служба ведомства.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях спасатели продолжают эвакуировать людей. На 28 участках дорогах зафиксированы размывы дорожного полотна, деформированы конструкции автодорожных мостов на двух участках Карагандинской и в двух местах в Акмолинской областях. Переливам воды подвержены 124 участков дорог по Казахстану.

22 апреля жителей двух окраинных посёлков Петропавловска экстренно эвакуировали. За сутки вода в районе поднялась на 89 сантиметров.

«Мы ждём воду, вероятно, большой подъём будет сегодня ночью. Дороги отрежет водой, поэтому будут трудности по экстренной эвакуации — нет столько плавсредств, тем более скот крайне трудно перевозить на плавсредствах, поэтому решили массовую эвакуацию провести заранее, до прихода большой воды», — пояснили в ДЧС.