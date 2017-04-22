СК проверит инцидент с не пропустившим детскую скорую водителем

«По указанию руководства Главного следственного управления СК России по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о воспрепятствовании проезду машины скорой помощи», — сказала Иванова.

По её словам, из опубликованного в интернете видео следует, что водитель иномарки, двигаясь по улице Солнечная в городе Москве, не уступил дорогу машине скорой помощи, двигавшейся с включенным специальным звуковым сигналом в том же направлении.

«Кроме того, водитель легкового автомобиля продолжает медленно ехать по узкой дороге, а затем тормозит и начинает выяснять отношения с водителем детской скорой помощи», — отметила представитель следствия.