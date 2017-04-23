В Омске трое парней на Форде сорвались с метромоста

Фото с места аварии опубликовал в паблике «ЧП Омск» Александр Литвинов. Ford Focus слетел с высоты около 15 метров на съезде с метромоста, из-за чего машину сильно помяло. На месте работали спасатели МЧС.

По данным омской полиции, все трое мужчин остались живы. Одному из пассажиров повезло — он не получил ни царапины. Водителя и второго пассажира вытаскивать сразу не стали, опасаясь, что у них может быть сломан позвоночник.