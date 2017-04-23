В Омске трое парней на Форде сорвались с метромоста
По словам очевидцев, водитель и два его пассажира находились в состоянии алкогольного опьянения.
По словам очевидцев, водитель и два его пассажира находились в состоянии алкогольного опьянения.
Фото с места аварии опубликовал в паблике «ЧП Омск» Александр Литвинов. Ford Focus слетел с высоты около 15 метров на съезде с метромоста,
По данным омской полиции, все трое мужчин остались живы. Одному из пассажиров повезло — он не получил ни царапины. Водителя и второго пассажира вытаскивать сразу не стали, опасаясь, что у них может быть сломан позвоночник.
Очевидцы также сообщают, что Ford ехал по дороге на высокой скорости, а водитель и оба его пассажира, предположительно, были пьяны.