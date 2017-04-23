Пропавшего без вести 18-летнего Никиту Ожегова нашли

Пропавшего в декабре минувшего года 18-летнего уфимца Никиту Ожегова нашли. Причем именно там, где его видели в последний раз — рядом с деревней Нимислярово в Нуримановском районе республики.

Увы, Никиту нашли мертвым. Возможно, во время первоначальных поисков волонтеры прошли мимо. И вот при новом прочесе его тело, наконец, обнаружили.

— Да, нашли его тело, — подтвердила «КП» мама Никиты.

Напомним, парень вышел из дома по улице Королева вечером 25 декабря, но обратно не вернулся. В тот же вечер родители забили тревогу, объявили юношу в розыск, и до последнего надеялись увидеть своего ребенка живым и невредимым. Увы, чуда не произошло.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Никиты.