В Киеве иностранец ударил ножом мужчину, потерпевший госпитализирован

В Киеве полиция задержала иностранца, который ударил своего товарища ножом в грудь, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Информация о происшествии поступила правоохранителям от медиков: те сообщили о госпитализации мужчины с проникающим ножевым ранением грудной клетки. 45-летнему потерпевшему сделали операцию и спасли жизнь.

«По словам потерпевшего, он вместе с 42-летним знакомым — гражданином другого государства — употребляли алкогольные напитки. Возник конфликт, в результате которого иностранец ударил товарища ножом в грудь. Находясь в шоковом состоянии, потерпевший смог позвонить сыну, который и вызвал врачей. На следующий день полицейские Соломенского района разыскали злоумышленника», — отмечают в полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 42-летнему мужчине объявлено о подозрении. За совершение правонарушения ему грозит до восьми лет лишения свободы.