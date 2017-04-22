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22:08 (мск), источник: 112.ua

В Киеве иностранец ударил ножом мужчину, потерпевший госпитализирован

42-летний злоумышленник задержан, ему объявили о подозрении.

Источник: 112.ua

В Киеве полиция задержала иностранца, который ударил своего товарища ножом в грудь, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Информация о происшествии поступила правоохранителям от медиков: те сообщили о госпитализации мужчины с проникающим ножевым ранением грудной клетки. 45-летнему потерпевшему сделали операцию и спасли жизнь.

«По словам потерпевшего, он вместе с 42-летним знакомым — гражданином другого государства — употребляли алкогольные напитки. Возник конфликт, в результате которого иностранец ударил товарища ножом в грудь. Находясь в шоковом состоянии, потерпевший смог позвонить сыну, который и вызвал врачей. На следующий день полицейские Соломенского района разыскали злоумышленника», — отмечают в полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. 42-летнему мужчине объявлено о подозрении. За совершение правонарушения ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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