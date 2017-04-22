В Йемене захватили ряд главарей «Аль-Каиды»
Радикалы планировали серию терактов на юге страны.
Радикалы планировали серию терактов на юге страны.
По имеющейся информации, операция, в которой был задействован спецназ и авиация альянса, прошла в ночь с пятницы на субботу. В результате оперативных действий удалось задержать ряд главарей АКАП, большинство — наемники из разных стран. Радикалы планировали серию терактов на юге Йемена. Военные изъяли оружие, технику и взрывчатые вещества.
В числе полевых командиров, оказавшихся в руках йеменских военных, главарь экстремистов известный как йеменский «аз-Заркауи». Речь идет о главаре филиала «Аль-Каиды» в Ираке иорданце Абу Мусабе
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительством и шиитскими мятежниками- хуситами, с 2015 года властям оказывает поддержку аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Нестабильностью в арабской стране пользуются многочисленные террористические организации, в том числе АКАП и «Исламское государство» (запрещена в РФ).