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22:12 (мск), источник: ТАСС

В Йемене захватили ряд главарей «Аль-Каиды»

Радикалы планировали серию терактов на юге страны.

Источник: AP 2017

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Контртеррористические подразделения армии Йемена провели операцию по захвату членов полевого командования террористической сети «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП, запрещена в РФ) в провинции Хардамаут на юге страны. Об этом сообщили сегодня в штабе аравийской коалиции, оказывающей поддержку правительству Йемена.

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По имеющейся информации, операция, в которой был задействован спецназ и авиация альянса, прошла в ночь с пятницы на субботу. В результате оперативных действий удалось задержать ряд главарей АКАП, большинство — наемники из разных стран. Радикалы планировали серию терактов на юге Йемена. Военные изъяли оружие, технику и взрывчатые вещества.

В числе полевых командиров, оказавшихся в руках йеменских военных, главарь экстремистов известный как йеменский «аз-Заркауи». Речь идет о главаре филиала «Аль-Каиды» в Ираке иорданце Абу Мусабе аз-Заркауи, ликвидированном в 2006 году.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительством и шиитскими мятежниками- хуситами, с 2015 года властям оказывает поддержку аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Нестабильностью в арабской стране пользуются многочисленные террористические организации, в том числе АКАП и «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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