Двухлетний мальчик утонул в Атырауской области

По данным издания, днем 21 апреля в ДЧС области поступило сообщение о том, что в пригородном поселке Ракуша пропал двухлетний мальчик. Около 18.00 по времени Астаны тело малыша нашли и извлекли из воды рыбаки соседней Еркинкалы. В ДВД области подтвердили, что утонувший ребенок и есть пропавший в поселке Ракуша мальчик.

Напомним, 13 апреля в реке Урал утонули два ребенка из одной семьи — полуторалетняя и трехлетняя девочки. Трагедия произошла в селе Атамбаев Махамбетского района. Тела девочек извлекли из воды в двух километрах ниже по течению.