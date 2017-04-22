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22:31 (мск), источник: Tengrinews

Двухлетний мальчик утонул в Атырауской области

Двухлетний мальчик утонул в реке Урал в Атырауской области, сообщает «Ак Жайык».

Источник: Tengrinews

По данным издания, днем 21 апреля в ДЧС области поступило сообщение о том, что в пригородном поселке Ракуша пропал двухлетний мальчик. Около 18.00 по времени Астаны тело малыша нашли и извлекли из воды рыбаки соседней Еркинкалы. В ДВД области подтвердили, что утонувший ребенок и есть пропавший в поселке Ракуша мальчик.

Напомним, 13 апреля в реке Урал утонули два ребенка из одной семьи — полуторалетняя и трехлетняя девочки. Трагедия произошла в селе Атамбаев Махамбетского района. Тела девочек извлекли из воды в двух километрах ниже по течению.

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