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22:51 (мск), источник: 112.ua

Во время эвакуации людей при пожаре на одесском рынке пострадали двое полицейских

Для обеспечения безопасности и правопорядка, а так же оказания помощи сотрудникам ГосЧС при пожаре на рынке «Северный» было задействовано 10 патрульных экипажей и 3 усиленных экипажа автопатрулей.

Источник: 112.ua

Два сотрудника патрульной полиции пострадали во время эвакуации людей с рынка «Северный» в Одессе, где в субботу вечером возник крупный пожар. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко в субботу вечером, пишет «Интерфакс-Украина».

«Два сотрудника патрульной полиции доставлены в больницу с диагнозом: отравление угарным газом. Точное количество пострадавших посетителей рынка пока сказать не могу», — сообщила она.

По ее данным, для обеспечения безопасности и правопорядка, а так же оказания помощи сотрудникам ГосЧС при пожаре на рынке «Северный» было задействовано 10 патрульных экипажей и 3 усиленных экипажа автопатрулей. Полицейские отводили транспортные средства от места ЧП, пересекали попытки мародерства, а так же оказывали помощь в эвакуации людей.

Ранее сообщалось о масштабном возгорании на одесском Северном рынке.

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