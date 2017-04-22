Во время эвакуации людей при пожаре на одесском рынке пострадали двое полицейских

Два сотрудника патрульной полиции пострадали во время эвакуации людей с рынка «Северный» в Одессе, где в субботу вечером возник крупный пожар. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко в субботу вечером, пишет «Интерфакс-Украина».

«Два сотрудника патрульной полиции доставлены в больницу с диагнозом: отравление угарным газом. Точное количество пострадавших посетителей рынка пока сказать не могу», — сообщила она.

По ее данным, для обеспечения безопасности и правопорядка, а так же оказания помощи сотрудникам ГосЧС при пожаре на рынке «Северный» было задействовано 10 патрульных экипажей и 3 усиленных экипажа автопатрулей. Полицейские отводили транспортные средства от места ЧП, пересекали попытки мародерства, а так же оказывали помощь в эвакуации людей.

Ранее сообщалось о масштабном возгорании на одесском Северном рынке.