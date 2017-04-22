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22:57 (мск), источник: 112.ua

САП обжалует отказ суда арестовать Мартыненко и Перелому

Детективы НАБУ считают, что взятые на поруки подозреваемые будут иметь возможность оказывать давление на свидетелей.

Источник: 112.ua

НАБУ настаивает на пересмотре меры пресечения для задержанных по делу Восточного ГОКа экс-нардепа Николая Мартыненко и первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергея Переломы.

Об этом говорится в заявлении НАБУ в Facebook.

«Национальное антикоррупционное бюро не согласно с решением в отношении меры пресечения для задержанных в деле расхищения средств Восточного ГОКа и надеется, что Специализированная антикоррупционная прокуратура сможет отстоять позицию следствия в апелляционной инстанции», — говорится в сообщении НАБУ.

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