САП обжалует отказ суда арестовать Мартыненко и Перелому
Детективы НАБУ считают, что взятые на поруки подозреваемые будут иметь возможность оказывать давление на свидетелей.
Детективы НАБУ считают, что взятые на поруки подозреваемые будут иметь возможность оказывать давление на свидетелей.
НАБУ настаивает на пересмотре меры пресечения для задержанных по делу Восточного ГОКа
Об этом говорится в заявлении НАБУ в Facebook.
«Национальное антикоррупционное бюро не согласно с решением в отношении меры пресечения для задержанных в деле расхищения средств Восточного ГОКа и надеется, что Специализированная антикоррупционная прокуратура сможет отстоять позицию следствия в апелляционной инстанции», — говорится в сообщении НАБУ.