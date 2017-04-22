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23:03 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Одессе во время пожара на рынке пострадали двое патрульных

Согласно информации, для обеспечения безопасности и правопорядка, а также оказания помощи сотрудникам ГСЧС при пожаре на рынке было задействовано 10 патрульных экипажей и 3 усиленных экипажа автопатрулей.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В Одессе во время пожара на рынке «Северный» пострадали двое патрульных полицейских.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы, два сотрудника патрульной полиции доставлены в больницу с диагнозом «отравление угарным газом».

В пресс-службе затруднились уточнить наличие (количество) пострадавших посетителей и людей, работающих на рынке, передает УНИАН.

В полиции добавили, что для обеспечения безопасности и правопорядка, а также оказания помощи сотрудникам ГСЧС при пожаре на рынке было задействовано 10 патрульных экипажей и 3 усиленных экипажа автопатрулей.

«Производился отвод транспортных средств, пресекались попытки мародерства, а также оказывали помощь в эвакуации людей», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Одессе горел рынок «Северный». В 18.29 в службу «101» поступило сообщение о том, что на рынке «Северный», расположенном в Суворовском районе города, горят торговые павильоны.

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