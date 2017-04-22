В Одессе во время пожара на рынке пострадали двое патрульных

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В Одессе во время пожара на рынке «Северный» пострадали двое патрульных полицейских.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы, два сотрудника патрульной полиции доставлены в больницу с диагнозом «отравление угарным газом».

В пресс-службе затруднились уточнить наличие (количество) пострадавших посетителей и людей, работающих на рынке, передает УНИАН.

В полиции добавили, что для обеспечения безопасности и правопорядка, а также оказания помощи сотрудникам ГСЧС при пожаре на рынке было задействовано 10 патрульных экипажей и 3 усиленных экипажа автопатрулей.