В Винницкой обл. уничтожены пять 500-кг авиационных бомб

В Винницкой обл. сотрудники ГосЧС уничтожили пять 500-кг авиационных бомб. В ходе операции были перекрыты автомобильные дороги и перекрыты посты. Боеприпасы были уничтожены путем подрыва на месте обнаружения.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС.

Сообщение об обнаружении предметов внешне похожих на взрывоопасные поступило в Службу помощи «101» от сельского главы села Писаревка 19 апреля в 13:40, говорится в сообщении.

Специалисты, которые прибыли на место идентифицировали находки, как фугасные и авиационные бомбы, а также артиллерийские снаряды.