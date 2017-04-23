В Петербурге скончался бывший вице-премьер РФ Алексей Большаков
Большаков, работавший в российском правительстве в 1994—1997 годах, скончался вечером 21 апреля.
Большаков, работавший в российском правительстве в 1994—1997 годах, скончался вечером 21 апреля.
Он неоднократно ранее поступал на лечение, последний раз поступил с нарастающей сердечной недостаточностью, болезнь развивалась стремительно. Алексей Алексеевич скончался вечером 21 апреля
Алексей Большаков родился в Псковской области 17 декабря 1939 года. В 1962 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи имени М. А.
В 1988—1991 годах Большаков был заместителем, затем первым заместителем председателя Ленгорисполкома, возглавлял городскую плановую комиссию. В
В ноябре 1994 года был назначен заместителем председателя правительства РФ по вопросам сотрудничества со странами СНГ. В августе 1996 года был назначен первым заместителем председателя правительства России, курировал вопросы государственного управления в сфере промышленности, транспорта и связи. Кабинет министров Большаков покинул в марте 1997 года, после ухода из правительства возглавил попечительский совет Фонда развития