В Петербурге скончался бывший вице-премьер РФ Алексей Большаков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Бывший вице-премьер России Алексей Большаков, работавший в правительстве страны в 1994—1997 годах, скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 77 лет. Об этом сообщили ТАСС в Северо-Западном федеральном медицинском исследовательском центре им. В. А. Алмазова, пациентом которого Большаков был в последнее время.

Алексей Большаков родился в Псковской области 17 декабря 1939 года. В 1962 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи имени М. А. Бонч-Бруевича по специальности «инженер-радиотехник», в 1981 году — Институт управления Академии народного хозяйства при Совете министров СССР. В 1970-х и 1980-х годах занимал ряд руководящих должностей на предприятиях Ленинграда: был директором завода «Волна», заместителем генерального директора НПО им. Коминтерна, генеральным директором НПО «Дальняя связь».

В 1988—1991 годах Большаков был заместителем, затем первым заместителем председателя Ленгорисполкома, возглавлял городскую плановую комиссию. В июле-октябре 1991 года занимал должность председателя комитета мэрии Санкт-Петербурга по экономическому развитию, был членом экспертного экономического совета при мэрии по управлению Ленинградской свободной зоной. В 1991−94 годах был генеральным директором РАО «Высокоскоростные магистрали».