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09:05 (мск), источник: ТАСС

В Петербурге скончался бывший вице-премьер РФ Алексей Большаков

Большаков, работавший в российском правительстве в 1994—1997 годах, скончался вечером 21 апреля.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Бывший вице-премьер России Алексей Большаков, работавший в правительстве страны в 1994—1997 годах, скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 77 лет. Об этом сообщили ТАСС в Северо-Западном федеральном медицинском исследовательском центре им. В. А. Алмазова, пациентом которого Большаков был в последнее время.

Он неоднократно ранее поступал на лечение, последний раз поступил с нарастающей сердечной недостаточностью, болезнь развивалась стремительно. Алексей Алексеевич скончался вечером 21 апреля
Представитель медицинского центра

Алексей Большаков родился в Псковской области 17 декабря 1939 года. В 1962 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи имени М. А. Бонч-Бруевича по специальности «инженер-радиотехник», в 1981 году — Институт управления Академии народного хозяйства при Совете министров СССР. В 1970-х и 1980-х годах занимал ряд руководящих должностей на предприятиях Ленинграда: был директором завода «Волна», заместителем генерального директора НПО им. Коминтерна, генеральным директором НПО «Дальняя связь».

В 1988—1991 годах Большаков был заместителем, затем первым заместителем председателя Ленгорисполкома, возглавлял городскую плановую комиссию. В июле-октябре 1991 года занимал должность председателя комитета мэрии Санкт-Петербурга по экономическому развитию, был членом экспертного экономического совета при мэрии по управлению Ленинградской свободной зоной. В 1991−94 годах был генеральным директором РАО «Высокоскоростные магистрали».

В ноябре 1994 года был назначен заместителем председателя правительства РФ по вопросам сотрудничества со странами СНГ. В августе 1996 года был назначен первым заместителем председателя правительства России, курировал вопросы государственного управления в сфере промышленности, транспорта и связи. Кабинет министров Большаков покинул в марте 1997 года, после ухода из правительства возглавил попечительский совет Фонда развития Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, с 1998 года — совет директоров ОАО «Межрегиональное НПО «Полиметалл».

Большаков был лауреатом Государственной премии СССР, был награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени
В Петербурге скончался бывший первый вице-премьер РФ Алексей Большаков
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