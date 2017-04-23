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11:31 (мск), источник: ДЕЙТА

Дерзкий похититель не одумался за неделю в Приморье

Житель Приморья похитил мобильный телефон у доверчивого знакомого, об этом сообщает ИА «Дейта».

43-летний житель поселка Лучегорск обратился в полицию с заявлением о грабеже.

Потерпевший сообщил, что встретил своего знакомого, который попросил у него телефон, после чего скрылся, похитив с собой мобильный аппарат. На просьбы вернуть телефон он не реагировал. В течение недели потерпевший ждал, что похититель одумается и вернёт телефон, но обратился в полицию, не дождавшись возвращения.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 19-летнего жителя Лучегорска. В ходе личного досмотра похищенный телефон изъят и возвращен законному владельцу, а задержанного доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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