Дерзкий похититель не одумался за неделю в Приморье

43-летний житель поселка Лучегорск обратился в полицию с заявлением о грабеже.

Потерпевший сообщил, что встретил своего знакомого, который попросил у него телефон, после чего скрылся, похитив с собой мобильный аппарат. На просьбы вернуть телефон он не реагировал. В течение недели потерпевший ждал, что похититель одумается и вернёт телефон, но обратился в полицию, не дождавшись возвращения.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 19-летнего жителя Лучегорска. В ходе личного досмотра похищенный телефон изъят и возвращен законному владельцу, а задержанного доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.