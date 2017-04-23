Крыша жилого многоквартирного дома полыхала в Хабаровске минувшей ночью
Всех собственников жилья на время тушения возгорания эвакуировали на улицу.
Всех собственников жилья на время тушения возгорания эвакуировали на улицу.
Хабаровск, 23 апреля, AmurMedia.
Крыша двухэтажного жилого дома на улице Антенной в Хабаровске полыхала в минувшую субботу вечером. Всех жильцов горящей постройки на время тушения пожара эвакуировали. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, сообщили ИА AmurMedia в
Сообщение о загорании кровли жилого двухэтажного дома на улице Антенной на пульт
В настоящее время сотрудники пожарного надзора МЧС России устанавливают причины возгорания, виновный, а также размер материального ущерба. Все жители дома вернулись в свои квартиры, расселение жильцов не требуется.
Всего для ликвидации пожара привлекалось 38 человек и 13 единиц техники, из них от МЧС России — 21 человек и шесть единиц техники.