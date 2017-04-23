Крыша жилого многоквартирного дома полыхала в Хабаровске минувшей ночью

Хабаровск, 23 апреля, AmurMedia.

Крыша двухэтажного жилого дома на улице Антенной в Хабаровске полыхала в минувшую субботу вечером. Всех жильцов горящей постройки на время тушения пожара эвакуировали. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщение о загорании кровли жилого двухэтажного дома на улице Антенной на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступило в минувшую субботу поздно вечером. В 22.50 часов по местному времени огнеборцы были уже месте происшествия. В 23.05 часов пожар был локализован. Из задымленных помещений дома спасатели вывели восемь человек, из них два ребенка. Через 45 минут пожарные расчеты ликвидировали открытое горение и приступили к разбору деревянных конструкций и проливке. В 01.30 часов возгорание полностью ликвидировали. В результате происшествия от огня пострадала кровля на общей площади 200 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время сотрудники пожарного надзора МЧС России устанавливают причины возгорания, виновный, а также размер материального ущерба. Все жители дома вернулись в свои квартиры, расселение жильцов не требуется.

Всего для ликвидации пожара привлекалось 38 человек и 13 единиц техники, из них от МЧС России — 21 человек и шесть единиц техники.