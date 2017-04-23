Аэропорт Норильска закрыли до понедельника из-за сильной метели

Аэропорт «Норильск» временно прекратил свою работу из-за сильной метели. Ограничение вступило в силу вечером 22 апреля и продлится до 6:00 24 апреля. Информация опубликована на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Также из-за низовой метели спасатели приняли решение закрыть федеральную трассу «Дудинка — Алыкель». Сроки снятия запрета не уточняются.

Напомним, в середине февраля из-за штормового предупреждения и слабой видимости на дороге «Дудинка — Алыкель» также было ограничено движение транспорта. Тогда дальнобойщики возмутились перекрытой в течение трех дней трассой, так как из-за этого они не могли доставить продукты в детские сады и школы.

Трассы в районе Норильска и Дудинки достаточно часто перекрываются для проезда. Причиной тому являются суровые погодные условия и частые метели даже поздней весной и ранней осенью.