Заразные клещи атакуют приморцев
В присосавшихся насекомых обнаружили энцефалит, боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека.
В присосавшихся насекомых обнаружили энцефалит, боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека.
В Приморье зарегистрировано уже 271 обращение с присасыванием клещей на 27 административных территориях края, из них 89 случаев обращений детей (32,8%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Наибольшее количество обращений на присасывание клещей зарегистрировано во Владивостоке (86 обращений), Уссурийске (44), Артёме (28), Находке (16), Арсеньеве (9), Пожарском (10) и Октябрьском (9) районах.
В лабораториях края выполнено 180
За текущий период 2017 г. серопрофилактику противоклещевым иммуноглобулином с профилактической целью получили 17 человек (6,3%), в том числе 11 детей (12,3% от 89 пострадавших детей).
Случаи клещевого вирусного энцефалита (подозрения на КВЭ) за текущий период не зарегистрированы. У жителя Кавалеровского района зарегистрирован случай иксодового клещевого боррелиоза (клеща мужчина «поймал» около леса).
Неспецифическая профилактика включает в себя противоклещевые мероприятия, направленные на уничтожение клещей, и мероприятия по индивидуальной защите людей от нападения клещей. Она наиболее важна для профилактики инфекций, передающихся клещами, от которых не существует защиты с помощью вакцинации.