Заразные клещи атакуют приморцев

В Приморье зарегистрировано уже 271 обращение с присасыванием клещей на 27 административных территориях края, из них 89 случаев обращений детей (32,8%), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество обращений с присасыванием клещей увеличилось на 46,5% (в 2016 году было зарегистрировано 185 случаев обращений, из них 54 ребёнка — 29,2%).

Наибольшее количество обращений на присасывание клещей зарегистрировано во Владивостоке (86 обращений), Уссурийске (44), Артёме (28), Находке (16), Арсеньеве (9), Пожарском (10) и Октябрьском (9) районах.

В лабораториях края выполнено 180 экспресс-исследований клещей, снятых с людей, в том числе 57 клещей, снятых с детей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 4 клещах (2,2%), снятых с 2 взрослых жителей Владивостока (присасывание клеща на острове Русский) и города Находка; с 2 детей из Артёма и Пожарского района (присасывание клещей в лесополосе у поселка Заводской и в поселке Лучегорск); в 9 клещах, снятых с жителей Владивостока (5%) обнаружены возбудители боррелиоза (присасывания клещей в районе Снеговой пади, бухты Шамора, лесной полосе Ботанического сада, на острове Русский, Надеждинского района, Хасанского района); в 2 клещах (1,1%) обнаружен возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека (присасывание клещей в Хасанском районе, на острове Русский).

За текущий период 2017 г. серопрофилактику противоклещевым иммуноглобулином с профилактической целью получили 17 человек (6,3%), в том числе 11 детей (12,3% от 89 пострадавших детей).

Случаи клещевого вирусного энцефалита (подозрения на КВЭ) за текущий период не зарегистрированы. У жителя Кавалеровского района зарегистрирован случай иксодового клещевого боррелиоза (клеща мужчина «поймал» около леса).

Неспецифическая профилактика включает в себя противоклещевые мероприятия, направленные на уничтожение клещей, и мероприятия по индивидуальной защите людей от нападения клещей. Она наиболее важна для профилактики инфекций, передающихся клещами, от которых не существует защиты с помощью вакцинации.