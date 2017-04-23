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08:56 (мск), источник: СуперОмск

Многодетный строитель из Омска решил сброситься с крана в Калининграде из-за безденежья

Строитель из Омска залез на пик строительного крана в Калининграде и заявил о намерениях сброситься, если не выполнят его требования.

Мужчина с февраля 2017 года не получает заработную плату за строительство местной ТЭЦ-2. В день ему выдают лишь по 200 рублей.

Как позже выяснилось, у мужчины шестеро детей. На отчаянный шаг он пошел от безденежья.

Со слов очевидцев, чтобы снять рабочего, сотрудники ТЭЦ подогнал второй кран, где находились работники электроцентрали. Они уговорили омича спуститься вниз.

По данным региональной прокуратуры, руководство «Интер РАО — Инжиниринг», в чьём ведении находится стройка, сообщило, что в ближайшее время урегулирует ситуацию с задержкой зарплаты. Как заявил пресс-секретаря «Интер РАО — Инжиниринг» Елены Шестерниной, все свои финансовые обязательства перед подрядчиками компания выполняет в полном объеме. Подрядчиком в этом случае являлась омская компания ООО «Сатурн-Сервис». Эта компания и могла задерживать заработную плату.

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