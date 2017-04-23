Многодетный строитель из Омска решил сброситься с крана в Калининграде из-за безденежья

Мужчина с февраля 2017 года не получает заработную плату за строительство местной ТЭЦ-2. В день ему выдают лишь по 200 рублей.

Как позже выяснилось, у мужчины шестеро детей. На отчаянный шаг он пошел от безденежья.

Со слов очевидцев, чтобы снять рабочего, сотрудники ТЭЦ подогнал второй кран, где находились работники электроцентрали. Они уговорили омича спуститься вниз.