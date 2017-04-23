ДТП с иномаркой остановило движение трамваев в Омске

На момент автомобиль следовал от Масленникова в сторону улицы 10 лет Октября и въехал в бок трамваю, ехавшему в сторону конечной остановки на 3-м разъезде.

На место были вызваны сотрудники ГИБДД, а тем временем движение трамваев в сторону 3-го разъезда вынужденно остановилось. Отметим, что ДТП произошло аккурат на перекрестке, а потому от пробки на Куйбышева автомобилистов спас только выходной день — машины объезжали остановившийся трамвай по одной полосе.