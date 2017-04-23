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08:56 (мск), источник: СуперОмск

ДТП с иномаркой остановило движение трамваев в Омске

Вчера, 22 апреля, около 19:30 в Омске произошло ДТП на пересечении улиц Куйбышева и Лермонтова — легковушка столкнулась с трамваем.

На момент автомобиль следовал от Масленникова в сторону улицы 10 лет Октября и въехал в бок трамваю, ехавшему в сторону конечной остановки на 3-м разъезде.

На место были вызваны сотрудники ГИБДД, а тем временем движение трамваев в сторону 3-го разъезда вынужденно остановилось. Отметим, что ДТП произошло аккурат на перекрестке, а потому от пробки на Куйбышева автомобилистов спас только выходной день — машины объезжали остановившийся трамвай по одной полосе.

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