В Санкт-Петербурге горит административное здание на площади 100 «квадратов»
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пожар в административном здании в Петродворцовом районе
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пожар в административном здании в Петродворцовом районе
Сообщение о пожаре в доме 86 на улице Морской поступило в 6.01.
В разноуровневом 2-х, 3-х этажном административном здании на 3-ем этаже горит обстановка на площади 100 квадратных метров.
В 06.20
В тушении пожара участвуют 32 спасателя, задействовано 8 единиц техники.