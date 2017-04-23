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07:42 (мск), источник: РИА Новости

В Санкт-Петербурге горит административное здание на площади 100 «квадратов»

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пожар в административном здании в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга на площади 100 квадратных метров возник утром в воскресенье, сообщается на сайте главного управления МЧС по городу.

Источник: РИА Новости

Сообщение о пожаре в доме 86 на улице Морской поступило в 6.01.

В разноуровневом 2-х, 3-х этажном административном здании на 3-ем этаже горит обстановка на площади 100 квадратных метров.
Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу

В 06.20 из-за угрозы распространения пожара ранг пожара повышен до № 1БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

В тушении пожара участвуют 32 спасателя, задействовано 8 единиц техники.

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