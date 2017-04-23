Спасатели продолжают эвакуировать людей из зон подтопления

Проведенными мероприятиями паводковые воды откачаны и отведены из 1458 жилых и дачных домов. 5126 эвакуированных жителей вернулись в свои дома. В Акмолинской области из подтопленных с начала паводкового периода 980 жилых домов освобождены от воды 908 домов. В Карагандинской области из подтопленных 140 домов, вода отведена из 96. В Костанайской области из 103 домов, подвергшихся подтоплению, в настоящее время вода откачана из 77. В Восточно-Казахстанской области из 19 подтопленных домов, вода отведена из 10 домов.

В паводкоопасных регионах республики продолжается ведение аварийно-спасательных, предупредительных и восстановительных работ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

«Паводковые воды откачаны из подтопленных ранее жилых домов в Северо-Казахстанской (146), Жамбылской (13) и Актюбинской (206) областях. Подтопленными по республике остаются 154 жилых домов (Акмолинской — 72, Карагандинской — 44, Костанайской — 26, Восточно-Казахстанской — 9, Актюбинской области — 3) и 644 дачных домов в Актюбинской области», — говорится в сообщении.