Спасатели продолжают эвакуировать людей из зон подтопления
Проведенными мероприятиями паводковые воды откачаны и отведены из 1458 жилых и дачных домов. 5126 эвакуированных жителей вернулись в свои дома.
Проведенными мероприятиями паводковые воды откачаны и отведены из 1458 жилых и дачных домов. 5126 эвакуированных жителей вернулись в свои дома.
В паводкоопасных регионах республики продолжается ведение
Проведенными мероприятиями паводковые воды откачаны и отведены из 1458 жилых и дачных домов. 5126 эвакуированных жителей вернулись в свои дома. В Акмолинской области из подтопленных с начала паводкового периода 980 жилых домов освобождены от воды 908 домов. В Карагандинской области из подтопленных 140 домов, вода отведена из 96. В Костанайской области из 103 домов, подвергшихся подтоплению, в настоящее время вода откачана из 77. В
«Паводковые воды откачаны из подтопленных ранее жилых домов в
В Акмолинской,